Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zoll, Bundes- und Landespolizei zusammen bei Großkontrolle er-folgreich

Singen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Hauptzollamt Singen, Bundespolizeiin-spektion und Polizeipräsidium Konstanz

Über 100 eingesetzte Polizisten von Zoll, Bundes- und Landespolizei haben am länderübergreifenden Sicherheitstag zusammen Kontrollen von Personen und Fahrzeugen durchgeführt. Dabei wurden in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis über 400 Personen und 170 Fahrzeuge von den Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei, darunter auch Diensthundeführer, genauer überprüft. Neben einigen Hundert Gramm Marihuana und anderen Betäubungsmitteln fielen den Beamten auch verbotene Gegenstände wie ein gefährliches Messer und ein Schlagring in die Hände. Alle drei Behörden zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis. Insgesamt sind von den Beamten über 50 Eingriffsmaßnahmen, wie Festnahmen, Durchsuchungen und Sicherstellungen und andere Maßnahmen durchgeführt worden. Dabei gab es aber weder gewaltsame Widerstände noch Anwendungen von Zwangsmaßnahmen. Staatsanwaltschaften und Gerichte, die ebenfalls zur Verfügung standen, mussten nur in einigen wenigen Fällen Anspruch genommen werden. Positiv wurde auch das große Interesse an den aufgebauten Info-Ständen wahrgenommen. Deutlich über einhundert Interessierte informierten sich dort rund um das Thema Sicherheit.

Zoll und Polizei beteiligen sich regelmäßig an solchen landesübergreifenden Sicherheitstagen. Gerade Straftaten im öffentlichen Raum stehen im besonderen Fokus der Allgemeinheit und stören das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich. Besonders im Kreis Konstanz resultiert aus dem Grenzraum zur Schweiz oft grenzüberschreitende Kriminalität. Dabei spielen insbesondere beliebte Reiserouten und gängige Transportwege eine besondere Rolle. Der Aufwand für die Großkontrolle war durchaus notwendig. Die Zahl der Straftaten ist 2022 ist im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres wieder gestiegen. Der Sicherheitstag soll als zusätzliche Maßnahme zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten beitragen, um auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und zur Thematik "Sicherheit im öffentlichen Raum" zu sensibilisieren. Zudem trägt er zur Informationsgewinnung über Täterstrukturen bei und intensiviert die behördenübergreifende Zusammenarbeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell