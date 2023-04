POL-PB: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Paderborn-Wewer (ots) - (mb) Am Stieglitzweg ist am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Bewohner verließen das Haus gegen 17.00 Uhr und kamen gegen Mitternacht wieder heim. In diesem Zeitraum drangen Einbrecher durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster in das Gebäude ein. Sie suchten nach Beute und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. ...

