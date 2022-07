Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand/Häusern: Einbrüche in der Nacht auf Donnerstag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 28.07.2022, wurde in Höchenschwand und Häusern eingebrochen. In Höchenschwand war das Haus des Gastes in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße das Ziel der oder des Einbrechers, in Häusern ein Hotel in der Straße In der Würze. In beiden Fällen wurde sich gewaltsam über Türen Zugang verschafft. Während im Haus des Gastes offensichtlich nichts wegkam, wurde aus dem Hotel die Trinkgeldkasse und ein Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Außerdem wurde ein befestigter Tresor abmontiert und komplett mitgenommen. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

