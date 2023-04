Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer nach Unfall am Westerntor verstorben

Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstagvormittag ist ein 63-jähriger Autofahrer vermutlich infolge eines internistischen Notfalls am Westerntor von der Straße abgekommen und gegen ein Geschäfts-Schaufenster geprallt. Der Fahrer verstarb im Krankenhaus. Im Geschäft erlitten zwei Personen einen Schock.

Laut erster Ermittlungen fuhr ein 63-jähriger Mann gegen 08.45 Uhr mit einem Hyundai Kona auf der Friedrichstraße in Richtung Westerntor. Bereits in Höhe der neuen Buszentralstation fiel der Wagen durch unsichere Fahrweise auf. Der Hyundai überfuhr die Baustellenabsperrungen in der Straßenmitte und geriet in den Gegenverkehr. Das Auto blieb auf der Gegenfahrbahn und fuhr links an der Mittelinsel vorbei geradeaus über das Westerntor. Ungebremst kam der Wagen weiter geradeaus von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Anpflanzungen und überrollte die dort installierten Fahrradständer. Mehrere Fahrräder wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Der Hyundai überquerte den Fußgängerbereich und prallte frontal gegen die Fassade eines Lebensmittelgeschäfts. Dabei zerstörte er ein Schaufenster sowie mehrere davor stehende Einkaufswagen. Der Autofahrer blieb bewusstlos im stark beschädigten Auto sitzen. Noch am Unfallort begann ein Notarzt mit Reanimationsmaßnahmen. Mit einem Rettungswagen kam der 63-Jährige in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Eine Mitarbeiterin (38) und ein Mitarbeiter (53) des Geschäfts, erlitten einen Schock. Auch sie brachte der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Im Geschäft ging Inventar zu Bruch. Ein größeres Splitterfeld erstreckte sich weit in den Laden. Vor dem Gebäude lagen Trümmer bis auf die Borchener Straße verstreut. Zur Begutachtung des Gebäudeschadens war ein Statiker eingesetzt, der die Gebäudesicherheit durch die Beschädigungen nicht gefährdet sah. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei vorläufig auf etwa 50.000 Euro. Das Unfallauto stellte die Polizei sicher. Ein Fahrstreifen der Borchener Straße musste gesperrt werden. Es kam dort zu langen Rückstaus. Die Unfallaufnahme endete gegen 12.30 Uhr.

