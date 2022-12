Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Freiherr-vom-Stein-Straße/Zaunelemente von Wiese gestohlen

Coesfeld (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht zum Sonntag (18.12.) in Olfen. Von einer Wiese stahlen die Unbekannten ca. 15 Meter Stahlzaun. Die Elemente in der Größe von 120 cm Höhe und 250 cm Breite schraubten die Unbekannten aus der Halterung. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag ca. 12 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

