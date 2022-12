POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Auf dem Felde/Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 16.12.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Siebenstücken in Senden ein. Der / die Täter durchsuchten das gesamte Gebäude. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr