POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein-Kirchensall: Kuriose Diebstahlsmeldung

Weil ein 67-Jähriger seinen Skoda als gestohlen meldete, fuhr in der Nacht auf Mittwoch eine Polizeistreife zu dem Mann nach Neuenstein-Kirchensall. Er gab an, dass gegen 0 Uhr sein PKW aus der Hauptstraße entwendet worden sei. Als die Polizeibeamten eintrafen, teilte der Mann mit, dass seine Ehefrau den Fahrzeugschlüssel habe und er nicht wisse, wo sie sei. Wenige Minuten später kam die 52-jährige Ehefrau mit vermeintlich gestohlenen PKW zurück. Als die Beamten mit ihr über den Vorfall sprachen, konnten sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Am Fahrzeug konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden. Als der Skoda genauer in Augenschein genommen wurde, stellten die Beamten eine Langwaffe, mehrere Jagdmesser, Dolche und Einhandmesser im Fahrzeug fest. Eine waffenrechtliche Erlaubnis hierfür lag zwar vor, aufgrund der Alkoholisierung der Frau wurden die Gegenstände jedoch beschlagnahmt. Die Frau musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben.

Dörzbach: Baum auf fahrenden PKW gefallen

Am Dienstagabend fiel auf der Bundesstraße 19 bei Dörzbach ein Baum auf einen fahrenden PKW. Ein 62-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der B19 von Hohebach kommend in Richtung Künzelsau, als wegen des Unwetters gegen 22.35 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn fiel. Dieser schlug in der Windschutzscheibe seines PKWs ein und beschädigte diesen dadurch. Die hinzugerufene Feuerwehr Dörzbach konnte den Baum entfernen. Der Mann wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden am PKW kann bislang nicht beziffert werden.

