POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Am frühen Dienstagmorgen fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Opel in Bad Mergentheim auf einen geparkten Peugeot auf und flüchtete anschließend. Die Frau rangierte gegen 01.15 Uhr in einem Hinterhof in der Straße "Unterer Graben", als sie mit dem anderen Auto zusammenstieß. Der 76-jährige Besitzer des Peugeot war durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden und sprach die Dame in ihrem Auto an. Diese reagierte nicht und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Hier konnte sie kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden, nachdem sie widerrechtlich nach rechts in die Nonnengasse abgebogen war. Im Rahmen der Kontrolle zeigte die 67-Jährige diverse Ausfallerscheinungen und gab an, unter Medikamenteneinfluss zu stehen. Daher musste sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ahorn: Tier ausgewichen - Auto Totalschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen bei Ahorn. Ein 34-jähriger befuhr gegen 1.30 Uhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße 292 aus Boxberg kommend in Richtung Schwabhausen, als ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Der Mann wich mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und geriet in den Grünstreifen. Infolgedessen lenkte er gegen und kam, über die Gegenfahrbahn, mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Hier schanzte der PKW über einen Maschendrahtzaun und eine Böschung hinab. Schließlich prallte der Mercedes mit der Fahrzeugfront in eine Baumgruppe. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein nicht mehr fahrbereiter Mercedes wurde abgeschleppt.

Wittighausen: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Kupferkabel im Wert von über 30.000 Euro wurden am Wochenende in Wittighausen gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, brachen Unbekannte Baustromkästen und einen Baustellenanhänger einer Großbaustelle in der Wachtelallee auf. Aus dem Anhänger nahmen die Täter diverses Werkzeug mit. Außerdem wurden circa 250 Meter bereits verlegtes Kupferkabel abgetrennt und entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09241 810 entgegen.

A81/Grünsfeld: Großkontrolle von Polizei und Zoll

Polizei und Zoll führten am Montag an der Autobahn 81 auf der Rastanlage ob der Tauber West eine Großkontrolle durch. Zwischen 7 Uhr und 13 Uhr überprüften die Beamten insgesamt 107 Fahrzeuge und 153 Personen. Ziel der Kontrolle war die Überwachung der Sozialvorschriften und der Verkehrstüchtigkeit sowie die Überprüfung der Sicherheit der Fahrzeuge und deren beförderter Ladung. Im Rahmen der Maßnahme wurden sechs Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Diese mussten mit den Beamten in ein Krankenhaus und Blutproben abgeben. Außerdem wurden neun Ladungssicherungsverstöße, zwei Gefahrgutverstöße, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis geahndet. Dazu kamen noch weitere Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Insgesamt wurden während der Kontrollmaßnahmen 4.300 Euro Sicherheitsleistungen durch die Polizei einbehalten.

