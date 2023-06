Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit einem Bereicht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Mit Schusswaffe bedroht

Am Freitagabend wurde in Pfaffenhofen ein 30-Jähriger vorläufig festgenommen. Zuvor war der Mann in der Hauptstraße mit einer Personengruppe in Streit geraten, weil er sich durch diese in seiner Ruhe gestört fühlte. Im weiteren Verlauf soll er die Gruppe mit einem Revolver bedroht und zwei Schüsse, die nicht in Richtung der Personen gerichtet waren, abgegeben haben. Verletzt wurde niemand. Die Waffe befand sich rechtmäßig im Besitz des vorläufig Festgenommenen. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses des Tatverdächtigen wurden 6 ebenfalls rechtmäßig im Besitz des Mannes befindlichen Langwaffen aufgefunden und zusammen mit dem Revolver beschlagnahmt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

