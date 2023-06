Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neuenstadt am Kocher-Cleversulzbach: Abfälle widerrechtlich entsorgt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende Abfälle in Cleversulzbach widerrechtlich entsorgten. Am Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, wurden circa 30 Müllsäcke voll mit Hausmüll und Renovierungsabfällen neben der Eberstädter Straße in einem Waldweg namens "Ameisenweg" aufgefunden. Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Hinweise nimmt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Gemmingen: Einbruch in Raiffeisenmarkt - Wer hat etwas gesehen?

Am Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Raiffeisenmarkt in Gemmingen. Zwischen Samstagmittag, 12.30 und Montagmorgen, 7.45 Uhr, gelangten die Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes in der Bahnhofstraße. Dort wurden im Anschluss eine Kasse und ein Tresor aufgebrochen und die Tageseinnahmen entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Baucontainer in Heilbronn auf. Zwischen 17 Uhr am Sonntag und 6.15 Uhr am nächsten Morgen, drückten der oder die Täter die Scheiben von zwei Containern einer Baustelle in der Kiliansstraße ein und gelangten so ins Innere. Dort wurden anschließend Kleidungsstücke und eine Zange im Wert von circa 150 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Ilsfeld: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Ilsfeld am Montagmittag. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr soll der Fahrer eines schwarzen Porsche die König-Wilhelm-Straße befahren haben. Hierbei streifte er mit dem linken Außenspiegel seines Autos ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Lenker oder die Lenkerin dieses PKWs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Da zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit reger Verkehr herrschte und davon ausgegangen werden kann, dass Fußgänger den Unfall beobachten konnten, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem gesuchten PKW machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Abend des 9. Juni in Jagstfeld. Die 56-jährige Besitzerin eines Opel hatte diesen gegen 18 Uhr in der Salinenstraße abgestellt. Als sie gegen 22.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

