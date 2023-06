Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2023

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Vermeintlicher Brandstifter ermittelt

Nachdem es am Freitagabend erneut im Bereich des Hambergs an mehreren Stellen brannte, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr über mehrere Brände am Hamberg informiert. Mit mehreren Polizeistreifen wurde der Bereich des Hambergs abgefahren und in unmittelbarer Nähe zu den Bränden eine verdächtige Person festgestellt. Bei dem angetroffenen 32-Jährigen konnten mehrere Feuerzeuge festgestellt werden. Da der Mann keine plausible Erklärung für die Feuerzeuge vorweise konnte, wurde er zunächst als Tatverdächtiger behandelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten Hinweise auf eine Tatbeteiligung an den vergangenen acht Bränden im Bereich Edelberg und Hamberg erlangt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Tauberbischofsheim dauern an.

