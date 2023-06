Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall mit E-Scooter

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 20 Uhr wollte eine 15-Jährige mit ihrem E-Scooter die Fahrbahn der Wilhelmstraße überqueren. Hierbei übersah sie vermutlich einen ebenfalls 15-jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Beide Teenager stürzten im Anschluss und zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachschaden entstand nicht.

Pfaffenhofen: Betrunken gegen Hauswand gefahren

1,1 Promille zeigte ein Atemalkoholtest nach einem Unfall am Samstagmorgen in Pfaffenhofen an. Zuvor war ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter beim Rangieren in der Zeiltorstraße gegen eine Hauswand gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Sprinter-Fahrer musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Nordheim: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Nordheim und flüchtete anschließend. Der 27-jährige Besitzer eines 5er BMWs hatte diesen am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Klosterstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Neuenstadt am Kocher - Mit über 2,8 Promille in den Graben gefahren

Stark alkoholisiert fuhr ein 39-Jähriger am frühen Montagmorgen mit seinem Audi bei Neuenstadt am Kocher in den Graben. Gegen 1.20 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass neben der Kreisstraße 2007, zwischen Neuenstadt und Cleversulzbach, ein Fahrzeug im Graben stehen würde. Als er den neben dem Auto stehenden Mann ansprach, sei ihm Alkoholgeruch in dessen Atemluft aufgefallen. Der vom Zeugen beschriebene Mann konnte kurz darauf von den Beamten an der Unfallstelle angetroffen werden. Weil dieser Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2,8 Promille an, weshalb der 39-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des Audi-Fahrers wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarsulm-Obereisesheim - Einbruch in Gartenhütten - Wer hat etwas gesehen?

Nachdem eine unbekannte Person am Wochenende zwei Gartenhütten in Obereisesheim aufgebrochen hat, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.50 Uhr betrat der oder die Unbekannte ein Grundstück in der Verlängerung der Lindenstraße und hebelte die Türen der Gartenhütten auf. Aus dem Inneren wurden im Anschluss ein Akku für eine Solarplatte und eine Benzinmotorsense entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf300 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Weißer VW Up nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Wochenende in Neckarsulm den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen VW Up. Der 24-jährige Besitzer eines VW Polo hatte diesen am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße, auf Höhe der Hausnummer 19, abgestellt. Als er am Abend des nächsten Tages, gegen 18.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin war vermutlich mit ihrem Fahrzeug im Rahmen eines Ein- oder Abbiegevorgangs am Polo des Mannes hängengeblieben. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neudenau: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Neudenau. Ein 21-Jähriger war gegen 3.15 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 720 von Kochertürn in Richtung Stein am Kocher unterwegs, als er, vermutlich aufgrund Sekundenschlafs, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Nach dem Aufprall überschlug sich der Toyota und blieb anschließend am Fahrbahnrand liegen. Außerdem wurde bei dem Unfall der Zaun einer Firma in Mittleidenschaft gezogen. Der Fahrer des Toyota konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Neuenstadt kam ebenfalls vor Ort und entfernte den durch den Unfall umgestürzten Baum von der Fahrbahn.

Neckarsulm: Betrunken auf Auto aufgefahren

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein betrunkener Autofahrer am Samstagmittag bei Neckarsulm. Der 55-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Landesstraße 1095 in Richtung Neckarsulm unterwegs, als er vermutlich eine rote Ampel übersah und auf den bereits an der Ampel haltenden BMW eines 29-Jährigen auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten starke Ausfallerscheinungen bei dem 55-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss eine Wert von über 2,5 Promille. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Fiat-Fahrers wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Möckmühl: Audi beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Möckmühl und flüchtete anschließend. Der 54-jährige Besitzer eines Audi Q3 hatte diesen gegen 13.50 Uhr auf der obersten Ebene eines Parkhauses in der Straße "Untere Gasse" abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm: Zwei E-Bikes gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten am Freitag zwei E-Bikes in Neckarsulm. Die Fahrräder im Gesamtwert von über 10.000 Euro wurden gegen 16 Uhr von ihren 32 und 45 Jahre alten Besitzern in der NSU-Straße an einem Fahrradständer gesichert abgestellt. Gegen 22.30 Uhr stellten die Eigentümer das Fehlen der Zweiräder fest. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein Fahrrad der Marke "Bulls", Typ: Copperhead EVO AM 1 19/27,5 in der Farbe "black-smoke" und ein Zweirad der Marke "Specialized", Typ: Turbo Levo Comp Alloy in der Farbe Rot. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Löwenstein: Unfall zwischen Quad und Motorrad - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Löwenstein. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Quad die Landesstraße 1066 in Fahrtrichtung Löwenstein und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 1116 nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 61-jährigen Motorradfahrer auf seiner Honda und die Fahrzeuge kollidierte miteinander. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flein: BMW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Wochenende in Flein. Eine 58-Jährige hatte ihren BMW am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in der Eselsbergstraße auf Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Als sie am nächsten Tag, gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Löwenstein: Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen

Am Sonntag wurden in Löwenstein durch Kräfte der Verkehrspolizei Weinsberg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "technische Veränderungen an Zweirädern" durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 9.15 Uhr und 16 Uhr an der Landesstraße 1066, im Bereich des Parkplatzes "Klinik Löwenstein" und in der Ortsmitte von Vorhof, Zweiräder kontrolliert. Insgesamt wurden 52 Motorräder, 3 Quads und 57 Personen überprüft. Hierbei stellten die Polizisten mehrere Verstöße fest. Bei 8 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, bei einem Zweirad die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und einmal waren die Reifen abgefahren. Es wurden 8 Mängelberichte ausgehändigt und einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeitgleich wurden auf der Bundesstraße 293, im Bereich des Friedwaldes, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Rahmen der Messungen wurden insgesamt 98 Verstöße geahndet. Zwei der Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

A6/Heilbronn: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehr als 70.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Samstagnachmittag. Gegen 13.55 Uhr wechselte ein 65-Jähriger, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim, mit seinem Mercedes vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden Audi eines 20-Jährigen. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Audi auf den Mercedes auf. Ein hinter dem 20-Jährigen fahrender 36-Jähriger versuchte, ein Auffahren zu verhindern und wich mit seinem Audi nach links, zwischen Betonleitwand und dem anderen Audi, aus. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug sowohl an der Wand, als auch an dem Audi des 20-Jährigen entlang. Im weiteren Verlauf schleuderte der Audi des 36-Jährigen zurück auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden BMW eines 23-Jährigen. Nach diesem Zusammenstoß fuhr der BMW-Fahrer auf den vor ihm fahrenden Citroen einer 65-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurden der 36-jährige Audi-Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide Männer wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, sowie beide Audis waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

