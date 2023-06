Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Weidezaun beschädigt

Mehrere Weidepfosten wurden zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag 14 Uhr, im Abendwiesenweg, Gewann Reischel, beschädigt. Circa 45 Pfosten wurden durch Unbekannte eingedrückt, ein Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Schefflenz-Oberschefflenz: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht auf Sonntag in Oberschefflenz und flüchtete anschließend. Ein 20-Jähriger hatte seinen Opel Astra gegen 0 Uhr in der Straße "Hofacker" auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt. Als er gegen 3 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden an der rechten Heckstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung verursachte ein 36-Jähriger am Samstagabend im Hammerweg einen Unfall. Gegen 22.55 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel auf einen am Fahrbahnrand geparkten Traktor auf und verletzte sich hierbei leicht. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte im Wagen des 36-Jährigen mehrere angebrochene Alkoholflaschen feststellen. Bei der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Mann auch keinen Führerschein mehr hat. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schwarzach: Nach Unfall weggefahren - Zeugen gesucht.

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstag in Schwarzach und flüchtete anschließend. Ein 87-Jähriger hatte seinen Fiat 500 gegen 8.30 Uhr in der Straße "Am Markt" auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Als er gegen 8.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden hinten rechts fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Mit Pfefferspray attackiert - Zeugen gesucht!

Am Freitagabend wurde ein 48-Jähriger ,von einer bislang unbekannten Person im Lohrtalweg attackiert. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem Hund unterwegs. Unvermittelt ging der Unbekannte auf den 48-Jährigen zu und sprühte ihm mehrfach Reizgas ins Gesicht. Danach soll der Täter auf den Mann eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Der Unbekannte wird als: - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Ungefähr 1,83 Meter groß - Dünne Statur - Blonder Kurzhaarschnitte - Dunkelblaue Jeans - T-Shirt - Auffällige Gangart mit nach Innen gezogenem Knie beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Buchen: Neun PKWs zerkratzt

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte am vergangenen Wochenende insgesamt neun PKWs in der Franz-Fertig-Straße in Buchen. Die PKWs waren in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr entlang der Straße geparkt,. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachte ein Sattelzugfahrer am Freitagmittag in der Straße "Odenwaldhöhe" in Buchen. Der Sattelzug fuhr gegen 14 Uhr mit dem Auflieger in eine Hofeinfahrt. Bei dem Fahrmanöver wurde die Einfahrt auf mehreren Metern zerkratzt und eingedrückt. Zum Sattelauflieger ist bislang nur bekannt, dass er eine schwarze Plane und ein gelbes Kennzeichen hatte. Hinweise zum Unfallverursacher gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Osterburken: Unfall wegen ungesicherter Ladung verursacht

Eine Verletzte und über 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend auf der Landesstraße 515 bei Osterburken. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Opel in Richtung der Autobahn 81. Vermutlich, weil ein transportierter Schrank nicht richtig gesichert war, griff er nach hinten, um diesen so am Umfallen zu hindern. Vermutlich aufgrund dieses Manövers gelangte der Mann mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr, sodass es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden, mit fünf Personen besetzten VW kam. Die 76-Jährige Beifahrerin im Volkswagen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mudau: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Mudau und flüchtete anschließend. Ein 22-Jähriger hatte seinen Suzukui gegen 8 Uhr in der Eberbacher Straße auf dem Parkplatz vor der Kirche abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn: Schreckschusswaffe "ausprobiert" und Polizeieinsatz ausgelöst

Weil er seine neu erworbene Schreckschusswaffe ausprobieren wollte löste ein 31-Jähriger am Freitagabend einen Polizeieinsatz in der Seestraße in Walldürn aus. Anrufer meldeten, dass soeben mehrere Schüsse gefallen seien und eine Person mit einer Schusswaffe beobachtet werden könne. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Schütze schnell ermittelt werden. Der 31-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass er vor kurzem eine Schreckschusswaffe erworben hatte und diese ausprobieren wollte. Deswegen habe er von seiner Wohnung aus in die Luft geschossen. Die Waffe befand sich legal im Besitz des 31-Jährigen. Der Mann muss nun wegen der Schussabgabe dennoch mit einer entsprechenden Anzeige und der Überprüfung seiner waffenrechtlichen Erlaubnis rechnen.

