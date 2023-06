Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230606.5 Kollmar: Autofahrerin kollidiert mit Baum

Kollmar (ots)

Am Sonntag um 17:24 Uhr fuhr eine 62jährige Autofahrerin aus Quickborn auf der Straße Strohdeich (B 431) aus Richtung Obendeich kommend Richtung Klein Kollmar. Im Kurvenbereich der Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Beim Aufprall verletzte sich die Fahrerin schwer, Rettungskräfte transportierten sie in das Klinikum Itzehoe. Die Front des Fahrzeuges war vollständig eingedrückt, es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Astrid Heidorn

