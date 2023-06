POL-IZ: 230606.2 Itzehoe: Regenrinne entwendet und Bewegungsmelder abgerissen

Heide (ots) - Am Samstag um 13:30 Uhr fuhr ein 39jähriger Heider mit seinem Pedelec auf der Blumenstraße Richtung Mühlenstraße. Als dieser an parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, erfasste ihn ein unbekannter Fahrzeugführer in einem silbernen Mittelklassewagen, der zu diesem Zeitpunkt den Heider überholen wollte. Es kam zum Sturz, der Pedelecfahrer musste ...

mehr