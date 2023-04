POL-RE: Recklinghausen/ Haltern am See: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der einem Mädchen heute Morgen um 07.50 Uhr unerlaubt an den Busen gefasst hat. Der Vorfall hat sich an einer Bushaltestelle an der Beckstraße ereignet. Die 15-Jährige wartete auf den Bus, als der ihr Unbekannte hinzukam. Nach dem Versuch ein Gespräch anzufangen, hat er ihr unvermittelt an die Brust gefasst. Sie ist dann jedoch sofort weggelaufen; der Mann folgte ...

