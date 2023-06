Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230606.4 Büsum: Einbrecher flüchtet nach Kontakt mit Anwohnerin

Büsum (ots)

Am Samstag um 15:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Nachdem dieser das Erdgeschoss nach Wertsachen durchsucht hatte, traf er im Obergeschoss auf die Anwohnerin und verließ fluchtartig das Haus. Aus dem Flur entwendete er zuvor eine Geldbörse mit einem mittleren zweistelligen Betrag. In den Nachmittagsstunden nutzen Täter in der Sommerzeit die Gelegenheit, bei Gartenwetter durch geöffnete Hinter- und Seitentüren in Gebäude zu schleichen. Die Polizei bittet daher, auch bei Gartenarbeiten und Freizeit im Außenbereich auf die Zugänge zum Wohnbereich zu achten.

