Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht St. Barbara Straße

St. Ingbert (ots)

Am 15.03.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der St.-Barbara-Straße in St. Ingbert eine Verkehrsunfallflucht. Eine Unfallbeteiligte wollte mit ihrem Opel Corsa (IGB-Kreiskennzeichen, Farbe Rot) an einem dort abgestellten LKW vorbeifahren. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den Seitenspiegeln des unfallverursachenden PKW und einem entgegenkommenden Toyota Yaris (IGB-Kreiskennzeichen, Farbe Grau). Danach flüchtete die Fahrerin des Opel, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

