Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 03.03.2023, um 19:25 Uhr, eignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße (L119) in St. Ingbert in Fahrtrichtung Rohrbach. Der bislang unbekannte Verursacher streifte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten PKW. Es soll sich bei dem Fahrzeug des Verursachers möglicherweise um einen dunklen VW Caddy (oder ähnlich) gehandelt haben, welcher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit flüchtete. Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich. Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf das Unfallgeschehen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell