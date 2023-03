Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Zeitraum vom 03.03.2023, 13:00 Uhr, bis 04.03.2023, 10:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kreuzung Annastraße/Römerstraße in 66386 St. Ingbert. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte mit seinem unbekannten Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken in Längsaufstellung einen blauen Audi A5 und flüchtete anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich. Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf das Unfallgeschehen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

