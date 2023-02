Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 14.02.2023 kam es zwischen 18:00 und 22:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl im Bereich der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über einen Fußweg zur rückwärtigen Seite des beidseitig angebauten Einfamilienhauses in der Albert-Weisgerber-Allee, wo er versuchte die Terrassentür in Abwesenheit der Bewohner aufzuhebeln. Aus unbekanntem Grund ließ der Täter jedoch von der weiteren Tatbegehung ab und flüchtete von der Tatörtlichkeit. Der Sachschaden befindet sich im unteren 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (Tel.: 06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell