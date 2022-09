Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Präsidiumsbereich - Sicherer Schulweg - Kontrollen und Präventionsaktionen zum Schuljahresbeginn

Präsidiumsbereich (ots)

Zum Schuljahresanfang haben die intensivierten Kontrollen und Präventionsaktionen rund um das Thema "Sicherer Schulweg" begonnen.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums sind seit Montagmorgen Beamte im Umfeld von Schulen oder Schulwegen unterwegs, um dazu beizutragen, dass alle Schüler sicher ankommen. Die Einsatzkräfte kontrollierten bei den Aktionen zum Beispiel das richtige Verhalten von Kindern an Ampeln aber auch die Erwachsenen standen, wie etwa im Zusammenhang mit Parkverstößen im Umfeld von Schulen im Fokus. In Gesprächen mit den Eltern war das Thema "Elterntaxis" im Mittelpunkt. Das Polizeipräsidium wird die intensivierten Kontrollen und Präventionsmaßnahmen, welche insgesamt auf positive Resonanz stießen, in den kommenden Wochen fortsetzen.

Für die Sicherheit der Kinder gelten folgende Hinweise, die hier ein weiteres Mal genannt werden:

- Nicht immer ist der kürzeste Weg zur Schule auch der sicherste. Um z.B. die Fahrbahn sicher an einem Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel zu überqueren, kann ein kleiner "Umweg" erforderlich sein.

- Ein regelmäßiges Üben des Schulweges zusammen mit den Kindern, egal ob fußläufig, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann Unsicherheiten der Kinder beseitigen. Hierbei wird auch das Richtungshören sowie die Abstands- und Geschwindigkeitseinschätzung der Kinder geschult.

- Der Weg zur Schule sollte immer ohne Zeitdruck erfolgen.

- Gemeinsam mit Klassenkameraden den Schulweg zu bestreiten, stärkt das Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl Ihres Kindes.

- Durch das Tragen heller Kleidung sowie das Verwenden zusätzlicher Reflektoren werden Fußgänger frühzeitig gesehen. Die Möglichkeit des Nicht gesehen werdens durch andere Verkehrsteilnehmer, weil man sich z.B. im Toten-Winkel befindet, sollte dennoch thematisiert werden.

- Der Schulweg fordert die volle Konzentration. Ein Ablenken durch Handynutzung, das Tragen von Kopfhörern oder Fangespielen kann zu vermeidbaren Gefahrensituationen führen.

- Beim Transport von Kindern bis zum 12. vollendeten Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, ist die Mitnahme in Fahrzeugen mit Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur erlaubt, wenn spezielle Rückhalteeinrichtungen benutzt werden.

