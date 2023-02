Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Handtaschendiebstahl mit anschließendem Tageswohnungseinbruch in Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 14.02.2023, gegen 11:30 Uhr, wurde einer 62-jährigen Spaziergängerin am Glashütter Weiher in St. Ingbert-Rohrbach von zwei bislang unbekannten Tätern die Handtasche entwendet.

Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einer dritten Person in einem roten Kleinwagen. Die Täter hatten nun Zugriff auf alle persönlichen Gegenstände in der Handtasche, unter anderem auch auf die Brieftasche mit Ausweisdokumenten und dem Haustürschlüssel der im Ortsteil Rohrbach wohnenden Geschädigten. Möglicherweise die gleichen Täter begaben sich dann in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr zur Wohnanschrift der Geschädigten in der Hasseler Straße und öffneten das Anwesen und die Wohnung mittels des erbeuteten Schlüssels. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten verschiedene Elektronikartikel und Schmuck. Der Sachschaden befindet sich im mittleren 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (Tel.: 06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell