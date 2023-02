POL-IGB: Kennzeichendiebstahl

St. Ingbert (ots) - Am 10.02.2023 um 13:40 Uhr kam es erneut zu einem Taschendiebstahl in einem Discounter in der Oststraße in St. Ingbert. Die beiden weiblichen Täterinnen nutzten den Moment, als die Geschädigte ihren Einkaufswagen, an dem ihre Handtasche hing, unbeaufsichtigt ließ und entwendet einen Geldbeutel aus der Handtasche. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die weiblichen Täterinnen mit einem PKW unterwegs gewesen sein müssen. Die ...

