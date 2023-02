Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in Blickweiler

St. Ingbert / Blieskastel (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.02.2023 21:30 Uhr bis zum 08.02.2023 07:00 Uhr kam es im Bereich der Wolfersheimer Straße in Blieskastel/Blickweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug gestreift, welches in Fahrtrichtung Gersheim fuhr. Das unfallverursachende Kraftfahrzeug flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

