Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A6, in Höhe des Autobahnkreuzes Neunkirchen

BAB 6 / Autobahnkreuz Neunkirchen/Saar (ots)

Bereits am Samstagabend, 04.02.2023, ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der Bundesautobahn A6, in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe des Kreuzes Neunkirchen, ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers und einhergehender Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang nicht weiter bekannter Fahrer eines grünen Mini Coopers soll die Rechte von zwei Fahrbahnen genutzt haben. Beim überholt werden durch einen 32-Jährigen Saarbrücker, mit seinem grauen Mercedes C200, mit Mönchengladbacher-Kreiskennzeichen, soll der grüne Mini ausgeschert sein und den Mercedes in Richtung Mittelschutzleitplanke gedrängt haben. Dabei habe der Mercedes-Fahrer zwar einen Zusammenstoß mit der Mittelschutzleitplanke und eine weitere Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern vermeiden können, sein linker Hinterreifen sei jedoch durch das Fahrmanöver geplatzt. Sein Fahrzeug kam schließlich auf der Überholspur zum Stehen. Zeugen hatten dann die Polizei über den Mercedes auf der Überholspur in Kenntnis gesetzt. Auch wurde von einem Mini mit Kaiserlauterer-Kreiskennzeichen und einem Peugeot mit Stuttgarter-Kreiskennzeichen berichtet, die auf dem Seitenstreifen gestanden hätten. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden um die 1000 Euro. Das Fahrzeug musste von der Autobahn abgeschleppt werden. Eine kurzzeitige Vollsperrung der A6, im benannten Bereich, war erforderlich. Bei dem Mercedesfahrer konnte im Nachgang eine kleine Menge eines Cannabis-Produktes aufgefunden werden. Es erhärtete sich in der Folge der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sein Fahrzeug geführt haben könnte. Über einen Führerschein verfügte der Mann nicht. Aus diesem Grund wird nun auch gegen den möglichen Unfallgeschädigten wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ermittelt. Sollten andere Verkehrsteilnehmer Zeugen des beschriebenen Unfallgeschehens geworden sein oder können Aussage über den grünen Mini, bzw. die Fahrzeuge mit KL- oder S-Kennzeichen machen, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell