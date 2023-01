Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Festnahme von Tätern nach Einbruch in Container eines Möbelgeschäfts in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Abend des 27.01.2023, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert durch eine aufmerksame Passantin mitgeteilt, dass zwei Personen sich an einem Container im Bereich eines Möbelgeschäfts in der Oststraße, in St. Ingbert, zu schaffen machten. Durch die unverzüglich angerückten Polizeikräfte konnten die besagten Personen, eine 20-Jährige und ein 34-Jähriger aus St. Ingbert, unweit der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Den angegangenen Container, in dem Ausschussware des ortsansässigen Möbelgeschäfts gelagert wurde, fanden die Beamten aufgebrochen vor. Der entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren dreistelligen Bereich. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte in dem Wohnanwesen der Personen zuordenbares Diebesgut aus dem Container, bei einem dritten Tatverdächtigen, einem 45-Jährigen aus St. Ingbert, festgestellt werden. Vorliegend wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sollte es weitere Zeugen der Tat geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

