Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes-Fahrerin beschädigt Autos und flüchtet

Minden (ots)

Eine Unfallflucht auf der Röntgenstraße am Sonntagabend (27. November) beschäftigt gegenwärtig das Verkehrskommissariat Minden. Die Polizei sucht nach einer blonden Mercedes-Fahrerin.

Die unbekannte Frau, so die Erkenntnisse, steuerte gegen 19.15 Uhr einen Mercedes auf der Straße "In den Bärenkämpen" und verlor die Kontrolle, als sie in die Röntgenstraße einbog. Dabei kollidierte sie linksseitig mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Der wiederum rammte in der Folge einen dahinter stehenden Peugeot.

Daraufhin stieg die Frau offenbar aus und sammelte mit einem ihr aus Richtung der umliegenden Wohnblöcke zur Hilfe eilenden Mann die Fahrzeugteile auf. Danach setzte sie sich zurück in das Auto und fuhr davon.

Die Frau konnte als etwa 170-180 cm groß, 30-40 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben werden. Zudem soll sie lange zu einem Dutt gebundene blonde Haare sowie ein blaues Shirt mit V-Ausschnitt getragen haben. Der beteiligte Mann dürfte den Angaben zufolge zwischen 30-35 Jahre alt sein und einen Vollbart tragen. Möglicherweise wohnt er im Umfeld der Unfallstelle. Ferner vermuten die Verkehrsermittler, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um eine Mercedes C-Klasse handeln könnte.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Auto, der Unfallfahrerin oder ihrem Helfer geben? Wem ist ein an der linken Fahrzeugseite beschädigter Mercedes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell