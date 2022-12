POL-PIING: Vermutliche Flucht nach Verkehrsunfall

Gau-Algesheim (ots) - Am 02.12.2022, in der Zeit zwischen 18:30h und 21:00h, wurde in 55435 Gau-Algesheim, in der Caprino-Veronese-Straße, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich über die Terrassentür zutritt und durchsuchten das gesamten Wohnhaus. Über den entstandenen Sachschaden und das Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei aufgenommen. Hierbei ...

mehr