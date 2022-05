Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Busenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzen im Zeitraum von Dienstag, 24.05.2022, 13.00 bis Mittwoch, 25.05.2022, 17.00 den Lack an einem auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Busenberg abgestellten schwarzen PKW Audi A 6. Die Lackkratzer befanden sich im Heckbereich sowie am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Ruf-nummer 06391/916-0 oder per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen. /pidn

