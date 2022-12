Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - PKW überschlägt sich

Gau-Algesheim (ots)

Am Donnerstag, den 01.12.2022 gegen 21:15Uhr befuhr der alleinbeteiligte 31-Jährige aus Bingen mit seinem PKW die Ockenheimer Straße aus Richtung Ockenheim kommend in Richtung Ortsmitte Gau-Algesheim. Kurz nach Ortseingang Gau-Algesheim kam es vermutlich zu einem "Reifenplatzer" des PKWs infolgedessen der 31-jährige Fahrer die Kontrolle über den PKW verlor, leicht über die Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn fuhr und dann nach rechts in den Grünstreifen geriet und ein Verkehrsschild umfuhr. Danach überschlug sich der PKW an der Einmündung zur Straße Im Steinert und landete auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Der 31-Jährige wurde nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Es traten Betriebsstoffe aus, sodass die Freiwillige Feuerwehr Gau-Algesheim die Straße nach Bergung des PKWs reinigte. Die Ortsdurchfahrt Gau-Algesheim war über die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung der Straße komplett gesperrt.

