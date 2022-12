POL-PIING: Mit Messer verletzt

Ingelheim (ots) - Der Ingelheimer Polizei teilte am Dienstag eine 52-jährige Frau mit, dass seit längerer Zeit unbekannte Täter in ihr abgelegenes Gelände eindringen und ihren Vögeln schaden würden. So kam es einerseits zu Beschädigungen am Hühnerstall, andererseits wurden teilweise den Vögeln die Federn gerupft und Krallen ausgerissen. Dieses Mal seien Jungtiere entwendet und dem Elterntaubenpaar das Genick gebrochen worden. Die Polizei ermittelt nun gegen die ...

