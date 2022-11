Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Präparierte Holzkeile auf der Fahrbahn

Engelstadt (ots)

In den letzten vier Wochen konnten durch Anwohner der Hauptstraße in Engelstadt bereits mehrfach präparierte Holzkeile auf der Straße festgestellt werden. Die bislang unbekannten Täter sollen wohl so versuchen, die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge zu reduzieren. In der Vergangenheit verursachte ein solcher Holzkeil bereits einen Plattfuß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

