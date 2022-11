POL-PIING: Einbruchdiebstahl in zwei Imbisswagen

Schwabenheim an der Selz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr öffnete unbekannter Täter einen geparkten PKW in der Bubenheimer Straße in Schwabenheim an der Selz. Im Anschluss durchwühlte er den PKW und entwendete Bargeld. An dem PKW konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Täterhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

