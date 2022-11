POL-PIING: Diebstahl aus PKW

Ingelheim am Rhein (ots) - Am Samstag, 12.11.2022 zwischen 21:49 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte unbekannter Täter mindestens acht geparkte PKW in der Rheinstraße in Ingelheim am Rhein, in dem er die Außenspiegel abtrat. Auf Ansprache von Zeugen flüchtet der Täter in Richtung der Straße Am Lenneberg. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt ...

