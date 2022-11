Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere PKW in der Rheinstraße in Ingelheim am Rhein beschädigt

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Samstag, 12.11.2022 zwischen 21:49 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte unbekannter Täter mindestens acht geparkte PKW in der Rheinstraße in Ingelheim am Rhein, in dem er die Außenspiegel abtrat. Auf Ansprache von Zeugen flüchtet der Täter in Richtung der Straße Am Lenneberg. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen können den Täter wie folgt beschreiben: ca. 170cm bis 180cm groß, schwarze Hose, weiße Oberbekleidung.

Täterhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell