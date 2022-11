Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Einbruch in Firma

Ingelheim am Rhein (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 11.11.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 12.11.2022, 15:20 Uhr versuchte unbekannter Täter mittels Hebelwerkzeug in ein Firmengebäude in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch an der Sicherheitstür.

Täterhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de

