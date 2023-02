Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Hobelsstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen dem Nachmittag des 02.02.2023, ca. 16 Uhr, und den frühen Morgenstunden des 03.02.2023, ca. 05:30 Uhr, ereignete sich in der Hobelsstraße in St. Ingbert, nahe dem Verbindungsweg zur Wollbachstraße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein Unbekannter hatte den geparkten grauen Volvo eines 52-jährigen Anwohners, möglicherweise beim Parken oder Rangieren, am vorderen Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf das Unfallgeschehen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

