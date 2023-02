Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl

St. Ingbert (ots)

Am 10.02.2023 um 13:40 Uhr kam es erneut zu einem Taschendiebstahl in einem Discounter in der Oststraße in St. Ingbert. Die beiden weiblichen Täterinnen nutzten den Moment, als die Geschädigte ihren Einkaufswagen, an dem ihre Handtasche hing, unbeaufsichtigt ließ und entwendet einen Geldbeutel aus der Handtasche.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die weiblichen Täterinnen mit einem PKW unterwegs gewesen sein müssen.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

1 Person, weiblich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70m groß, blondes Haar, helle Wintermütze mit Bommel, blaue Mundbedeckung, schwarzer Kapuzenmantel, schwarzer Rock, schwarze Strumpfhose, schwarze Schuhe, graue Umhängetasche

2 Person weiblich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,60-1,65m groß, dunkles kurzes Haar, graue Wintermütze mit Bommel und Anker-Print, schwarze Mundbedeckung, gelber Mantel, schwarze Hose, weiße Sneaker, blaue Handtasche

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell