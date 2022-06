LPI-SHL: Unfallflucht in Suhl

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 05.06.2022, 22:00 Uhr bis 06.06.2022, 05:30 Uhr 2 E-Bikes im Wert von 11000 Euro. Die E-Bikes standen angeschlossen auf einem Grundstück in der Goethestraße in Zella-Mehlis. Zeugen werden gebeten, den Inspektionsdienst unter 03681 3369 2224 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl ...

