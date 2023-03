Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigungen durch Graffiti an Kinderspielplatz in Oberwürzbach

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von 28.02.2023 bis 01.03.2023, 10:00 Uhr wurden am Kinderspielplatz hinter der Oberwürzbachhalle in St. Ingbert-Oberwürzbach an dem dortigen Klettergerüst, einer Holzhütte und einem Hinweisschild mit gelber und rosafarbener Sprühfarbe mehrere Graffitis angebracht. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

