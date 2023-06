Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Schwerer Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Eine lebensgefährlich, eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Weikersheim zugetragen hat. Die 41-jährige Fahrerin eines Ford Fusion befuhr mit ihrem Beifahrer gegen 6.20 Uhr die Landesstraße 2251 von Weikersheim kommend in Fahrtrichtung Elpersheim. Auf der Gegenfahrbahn befand sich der 21-jährige Fahrer eines VW up!, der aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehrs geriet. Hierbei kollidierte er mit dem Ford, der sich im Anschluss um 180 Grad drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der VW wurde nach links abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die 41-jährige Fahrerin des Fords eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr 43-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 21-Jährige im VW wurde schwer verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Beide wurden im Anschluss ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wertheim: Fußgängerin bei Unfall mit PKW leicht verletzt

Eine 71-jährige Fußgängerin erlitt am Freitagvormittag in Wertheim leichte Verletzungen, als ein Auto gegen sie prallte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr gegen 10.30 Uhr die Bismarckstraße und wollte nach rechts in die Poststraße abbiegen. Da er vermutlich zu weit ausgeholt hatte und nicht auf Anhieb um die Kurve kam, setzte er mit seinem Fahrzeug zurück. Hierbei stieß er mit dem Fahrzeugheck gegen die Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau kam durch die Kollision zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeuglenker stieg im Anschluss aus und half der Fußgängerin auf die Beine. Danach entfernte er sich jedoch vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können. Infos gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Wertheim: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag in Wertheim. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12.30 Uhr die Kreisstraße 2824 von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Wertheim. An der Einmündung zur Kreisstraße 2878, Dietenhaner Straße, übersah sie vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Audi-Fahrer, der seinerseits die Dietenhaner Straße von Urphar kommend in Richtung Dietenhan befuhrt. Im Einmündungsbereich kam es daher zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Külsheim: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Külsheim gerufen. Der 50-jährige Fahrer eines Skoda Octavias befuhr gegen 10.50 Uhr den Kirschweg aus Külsheim kommend in Richtung Steinbach. An der Kreuzung zum Steinbacher Weg übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit die 74-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Opels. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Skoda wurde abgeschleppt.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge in Tauberbischofsheim miteinander. Der 64-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße 27 von Hardheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim. Auf Höhe der Einmündung wollte er auf die Landesstraße 504 abbiegen. Eine 59-Jährige, die zeitgleich mit ihrem Peugeot von der L504 auf die B27 fahren wollte, übersah den Audi-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit. Es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Peugeot wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell