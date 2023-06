Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bergstraße/Römerstraße kam es am Mittwoch gegen 17:20 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 86-jährige Marler, der auf der Bergstraße Richtung Römerstraße unterwegs war, gegen das Auto eines 41-jährigen Marlers, der an der (roten) Ampel stand. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 41-Jährigen noch gegen das davor stehende Auto einer 24-jährigen Marlerin geschoben. Der 86-Jährige und die 36-jährige Beifahrerin des 41-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell