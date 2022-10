Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf einem Balkons eines Mehrfamilienhauses in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 31.10.2022, gegen 17:20 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es in der Makarenkostraße in Greifswald zu einem Balkonbrand gekommen sein soll. Bei Eintreffen von zwei zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des PHR Greifswald und der ebenfalls alarmierten Berufsfeuerwehr Greifswald war der Brand bereits durch den Wohnungsmieter gelöscht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet aus bislang ungekärter Ursache ein Sitzkissen, welches auf einem Gartenstuhl auf einem Balkon in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses lag, in Brand. Dadurch wurden ein Campingstuhl und ein Campingtisch aus Plastik sowie das Sitzkissen beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 20 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

