Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern

Heringsdorf (ots)

Durch unbekannte Tatverdächtige wurden im Zeitraum vom 28.10.2022, 16:30 Uhr bis 29.10.2022, 10:00 Uhr, in Heringsdorf, Bereich Rudolf-Breitscheid-Straße, zwei hochwertige Rennräder entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein blaues Canyon Endurace Rennrad und ein graues Open Up Carbon Rennrad. Beide Rennräder waren in einem verschlossenen Fahrradschuppen durch ein Faltschloss gesichert. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Bolzenschneider und Videomaterial gesichert werden. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf ca. 10.370EUR. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

