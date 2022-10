POL-NB: Polizei sucht Zeugen zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr auf der Insel Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Neubrandenburg (ots) - Am 28.10.2022 ereignete sich gegen 17:15 Uhr am Kreisverkehr an der Warener Chaussee in Röbel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren zwei 28 und 29 Jahre alte Männer auf ihren Fahrrädern den Kreisverkehr von der ...

mehr