POL-RE: Marl: Steuergeräte aus mehreren Lkw entwendet

Auf einem Firmengelände an der Ecke Hülsbergstraße/Schmielenfeldstraße machten sich in der Nacht zu Donnerstag bislang unbekannte Täter an mehreren Firmenfahrzeugen zu schaffen. Insgesamt waren fünf Lkw betroffen. In vier Fällen wurden die Steuergeräte entwendet. Im fünften Lkw waren die Schrauben gelöst worden, sodass von einer Vorbereitungshandlung ausgegangen werden kann. Ein Mitarbeiter informierte die Polizei, als er gegen 00.45 Uhr verdächtige Geräusche auf den Hof wahrnahm und eine Person in Richtung Schmielenfeldstraße davonlaufen sah. Ob diese alleine unterwegs war, konnte der Zeuge nicht mit Sicherheit sagen.

Die Polizei nimmt weitere Hinweise zu dem Vorfall unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

