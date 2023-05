Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Massiv überladener Autotransporter auf der A 4 bei Gera aus dem Verkehr gezogen!

Gera (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, 16:10 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen auf der A4 Ri. Dresden, Höhe PWC Tümmelsberg, ein bulgarischer Autotransporter auf, welcher augenscheinlich überladen war. Die Beamten entschlossen sich zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle mit einer anschließenden amtlichen Verwiegung des Gespannes. Der Anhänger wies dabei ein Gewicht von 5040 kg aus. Bei einer zulässigen Anhängelast von 3000 kg stellte dies eine Überschreitung der Anhängelast in Höhe von 68 Prozent oder 2040 kg dar. Der 25-jährige bulgarische Fahrzeugführer musste vor Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800,- Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

