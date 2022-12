Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (82) nach Alleinunfall im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am Harpener Feld in Bochum kam es am Montagvormittag, 19. Dezember, gegen 8.30 Uhr zu einem Alleinunfall.

Ein 82-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Harpener Feld" in Richtung Harpen. In Höhe der Hausnummer 34 kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Sattelauflieger.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw einmal um die eigene Achse, touchierte einen Baum und kam entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Der Fahrer wies keine augenscheinlichen Verletzungen auf, war jedoch nicht ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen.

Die Straße "Harpener Feld" wurde bis 9.45 Uhr zwischen der Dietrich-Benking-Straße und der Straße "Wiesmannskamp" komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

