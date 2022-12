Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Alleinunfall in Witten schwer verletzt

Witten (ots)

Nach einem vermutlichen Alleinunfall wurde ein Radfahrer (28, aus Witten) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Wittener dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand am Sonntag, 18. Dezember, gegen 5.25 Uhr mit seinem Fahrrad über die Ardeystraße in Richtung Mannesmannstraße/ Oberstraße gefahren und in Höhe der Hausnummer 40 zu Fall gekommen sein. Eine Zeugin fand den 29-Jährigen am Boden liegend und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Den eigentlichen Sturz hatte sie nicht beobachtet. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen Alleinunfall hin.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille; ein Drogentest führte ebenfalls zu einem positiven Ergebnis.

Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht; dort verblieb er stationär.

Auch wenn es derzeit keine konkreten Anhaltspunkte für eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gibt, fragt das das Verkehrskommissariat, ob es Zeugen gibt, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 0234 909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell